Ирак получил более 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках COVAX - Минздрав

В Ирак в четверг поступили 336 тыс. доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, сообщает портал Rudaw со ссылкой на иракский Минздрав.
По данным министерства, партия вакцины доставлена в рамках международной программы COVAX, призванной обеспечить равный доступ к вакцинам по всему миру. В Минздраве отметили, что дозы вакцины будут распределены "справедливо и бесплатно" всем медучреждениям.
Как сообщил глава иракского Минздрава Хасан ат-Тамими, приоритетность в вакцинации будут иметь работники сферы здравоохранения
Портал отмечает, что препарат должны были поставить в Ирак в конце февраля, однако из-за задержек в производстве и нехватки вакцин поставки осуществили позднее. Речь идет о первой крупномасштабной поставке вакцины от COVID-19 в Ирак.
Издание подчеркивает, что такая помощь как никогда важна для Ирака, поскольку суточный прирост случаев заражений COVID-19 в стране достигает максимальных показателей. Так, за последние 24 часа в Ираке выявили более 6,5 тыс. заражений, что является самым высоким показателем за последние месяцы.
Ранее Ирак получил 50 тыс. доз китайской вакцины компании Sinopharm. Ожидается, что в ближайшие недели в Ирак также поступят дозы российского препарата от коронавируса "Спутник V". Минздрав страны также подписал соглашение на 1,5 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.
Некоторые европейские страны приостановили использование вакцины англо-шведской компании AstraZeneca из-за опасений по поводу возникновения тромбов после введения препарата.
Однако глава Минздрава Ирака заявил о безопасности вакцины, подчеркнув, что она "эффективна и одобрена ВОЗ".
В Ираке за время пандемии диагностировали 815,6 тыс. заражений COVID-19, более 14 тыс. инфицированных скончались. При этом свыше 732 тыс. заболевших выздоровели.
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