Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 26.03.2021 02:22

Ирак получил более 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках COVAX - Минздрав

В Ирак в четверг поступили 336 тыс. доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, сообщает портал Rudaw со ссылкой на иракский Минздрав.

По данным министерства, партия вакцины доставлена в рамках международной программы COVAX, призванной обеспечить равный доступ к вакцинам по всему миру. В Минздраве отметили, что дозы вакцины будут распределены "справедливо и бесплатно" всем медучреждениям.

Как сообщил глава иракского Минздрава Хасан ат-Тамими, приоритетность в вакцинации будут иметь работники сферы здравоохранения

Портал отмечает, что препарат должны были поставить в Ирак в конце февраля, однако из-за задержек в производстве и нехватки вакцин поставки осуществили позднее. Речь идет о первой крупномасштабной поставке вакцины от COVID-19 в Ирак.

Издание подчеркивает, что такая помощь как никогда важна для Ирака, поскольку суточный прирост случаев заражений COVID-19 в стране достигает максимальных показателей. Так, за последние 24 часа в Ираке выявили более 6,5 тыс. заражений, что является самым высоким показателем за последние месяцы.

Ранее Ирак получил 50 тыс. доз китайской вакцины компании Sinopharm. Ожидается, что в ближайшие недели в Ирак также поступят дозы российского препарата от коронавируса "Спутник V". Минздрав страны также подписал соглашение на 1,5 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Некоторые европейские страны приостановили использование вакцины англо-шведской компании AstraZeneca из-за опасений по поводу возникновения тромбов после введения препарата.

Однако глава Минздрава Ирака заявил о безопасности вакцины, подчеркнув, что она "эффективна и одобрена ВОЗ".

В Ираке за время пандемии диагностировали 815,6 тыс. заражений COVID-19, более 14 тыс. инфицированных скончались. При этом свыше 732 тыс. заболевших выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]