Пакет госпомощи на $1,9 трлн не усилит инфляцию в США в долгосрочной перспективе - Кларида

Пакет госпомощи экономике объемом $1,9 трлн, не так давно утвержденный Конгрессом США, не приведет к стабильному ускорению инфляции, полагает заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида.
Прогнозы Федрезерва и экспертов "не предполагают, что этот пакет в трех-пятилетний период будет оказывать нежелательное повышательное давление" на потребительские цены, заявил он в ходе организованного Институтом международных финансов вебинара.
По словам Клариды, рынок труда остается в "глубокой яме", и финансовое стимулирование пришло тогда, когда в экономике был спад. Кроме того, влияние масштабной господдержки будет ослабевать со временем.
Также он отметил, что хотя по мере восстановления экономики произойдет всплеск спроса, при этом будет "огромный объем предложения", который будет сдерживать цены, сообщает MarketWatch.
Кларида заявил, что Федрезерв будет внимательно следить за инфляционными рисками и у него есть инструменты для снижения темпов роста потребительских цен до целевого уровня в 2% в случае необходимости.
Опубликованный по итогам мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) медианный прогноз предполагает, что базовая ставка останется в текущем диапазоне (0-0,25% годовых) до конца 2023 года. При этом все 18 руководителей ожидают сохранения ставки в 2021 году. Четверо полагают, что она может быть увеличена в следующем году, а подъема в 2023 году ждут уже семеро.
Однако некоторые аналитики полагают, что ускорение темпов роста потребительских цен и более быстрое восстановление экономики США могут заставить ФРС начать повышение процентных ставок раньше, чем планирует ее руководство.
Также в заявлении Федрезерва по итогам последнего заседания говорилось, что он продолжит наращивать вложения в гособлигации не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".
Кларида отметил, что американский ЦБ не будет сокращать закупки до тех пор, пока не увидит "существенного дальнейшего прогресса" в достижении своих целей по максимальной занятости и 2%-ной инфляции.
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