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Дальнее зарубежье 25.03.2021 22:18

Байден заявляет, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил, что будет переизбираться на второй срок на посту главы государства в 2024 году.

"Я планирую баллотироваться на второй срок. Я ожидаю этого", - заявил 78-летний Байден, отвечая на вопрос журналистов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРЕИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]