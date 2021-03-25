Байден обещает не допустить, чтобы Китай стал самой могущественной страной в мире

Президент США Джо Байден заявил, то не допустит, чтобы Китай достиг своей цели - стать самой могущественной страной в мире.
"У Китая есть конечная цель: стать ведущей, самой богатой, самой могущественной страной в мире", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
"Пока я тут, ему это не удастся", - пообещал президент США.
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