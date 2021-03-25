Байден обещает не допустить, чтобы Китай стал самой могущественной страной в мире

Президент США Джо Байден заявил, то не допустит, чтобы Китай достиг своей цели - стать самой могущественной страной в мире.

"У Китая есть конечная цель: стать ведущей, самой богатой, самой могущественной страной в мире", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

"Пока я тут, ему это не удастся", - пообещал президент США.