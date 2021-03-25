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Дальнее зарубежье 25.03.2021 22:27

Байден обещает не допустить, чтобы Китай стал самой могущественной страной в мире

Президент США Джо Байден заявил, то не допустит, чтобы Китай достиг своей цели - стать самой могущественной страной в мире.

"У Китая есть конечная цель: стать ведущей, самой богатой, самой могущественной страной в мире", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

"Пока я тут, ему это не удастся", - пообещал президент США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, СОПЕРНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]