Байден готов к конфронтации с КНДР

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что готов как к противостоянию с Пхеньяном, так и к определенным формам дипломатии.
"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, последуют ответы, если они (КНДР) выберут усиление напряженности. Мы ответим соответствующим образом. Но я также готов к некоторым формам дипломатии", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста о реакции Вашингтона на предпринятый КНДР запуск баллистических ракет.
Он подчеркнул, что дипломатия "должна быть обусловлена конечным результатом денуклеаризации".
Пхеньян утром в четверг осуществил запуск двух баллистических ракет, сообщал ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Данный запуск - второй за неделю. Ранее сообщалось, что Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет.
Администрация США не посчитала эти пуски масштабной провокацией. Президент США Байден заявил: "По данным министерства обороны, это обычное дело. В том, что они (КНДР - ИФ) сделали, нет ничего нового".
В отличие от баллистических, крылатые ракеты не подпадают под санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года Север поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял в интервью каналу NBC в феврале, что новая администрация США проанализирует политику в отношении Пхеньяна, чтобы определить наиболее эффективные пути достижения денуклеаризации Корейского полуострова. Инструменты воздействия на КНДР, по его словам, включают возможность введения дальнейших санкций по согласованию с союзниками, а также дипломатические методы воздействия, отмечает NBC.
Первый американо-северокорейский саммит состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре во время работы предыдущей администрации Дональда Трампа. В ходе него была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
После второго саммита, состоявшегося в Ханое в феврале 2019 года, который закончился без соглашения, переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном остаются в тупике.
В Белоруссии за беспорядки осудили уже около 90 человек, дела еще более 150 человек направлены в суды
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Пакет госпомощи на $1,9 трлн не усилит инфляцию в США в долгосрочной перспективе - Кларида
В Литве каждое второе заведение общепита и каждый третий отель на пороге банкротства
СП Газпрома и ЛУКОЙЛа в НАО будет переваливать нефть через Варандей
В Лондоне ждут представительную делегацию РФ на ноябрьскую конференцию ООН по климату - британский посол в Москве в интервью "Интерфаксу"
Лето 2020г в акватории Севморпути стало самым теплым за последние 70 лет, ледяной покров сократился до рекорда - Росгидромет
Таиланд с 1 апреля сокращает карантин для приезжающих до 10 дней
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding прокомментировал покупку компании Caucasus Online
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам