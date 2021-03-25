Байден заявляет, что не хочет конфронтации с Китаем, а к соперничеству с ним готов

Американский президент Джо Байден в четверг заявил, что в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином он заявлял о нежелании США вступать в конфронтацию с Китаем.

"Мы не ищем конфронтации, но знаем, что будет очень упорное соперничество", - сказал Байден на пресс-конференции, рассказывая о своем разговоре с Си Цзиньпином после избрания президентом США.

При этом Байден отметил, что, несмотря на "серьезное соперничество", США будут настаивать, чтобы Пекин следовал положениям международного права и состязался по-честному, как например, в сфере торговли.

В свою очередь США, пообещал Байден, будут повышать свою конкурентноспособность, в том числе вкладывая больше средств в различные области науки. Также в контексте соперничества с КНР Байден упомянул укрепление Вашингтоном союзнических отношений с другими странами.