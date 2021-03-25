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Дальнее зарубежье 25.03.2021 22:37

Байден заявляет, что не хочет конфронтации с Китаем, а к соперничеству с ним готов

Американский президент Джо Байден в четверг заявил, что в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином он заявлял о нежелании США вступать в конфронтацию с Китаем.

"Мы не ищем конфронтации, но знаем, что будет очень упорное соперничество", - сказал Байден на пресс-конференции, рассказывая о своем разговоре с Си Цзиньпином после избрания президентом США.

При этом Байден отметил, что, несмотря на "серьезное соперничество", США будут настаивать, чтобы Пекин следовал положениям международного права и состязался по-честному, как например, в сфере торговли.

В свою очередь США, пообещал Байден, будут повышать свою конкурентноспособность, в том числе вкладывая больше средств в различные области науки. Также в контексте соперничества с КНР Байден упомянул укрепление Вашингтоном союзнических отношений с другими странами.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙДЕН, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]