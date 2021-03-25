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Регион 25.03.2021 23:04

Турция и Россия начали переговоры по поставкам Спутник V

Турция и Россия запустили переговорный процесс по поставкам вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V", сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Начались переговоры о поставках", - сказал Коджа на видеоконференции в четверг.

Он подчеркнул, что масштабное использование российской вакцины начнется после завершения клинических испытаний.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем.

Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время Эрдоган отмечал, что Турция также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]