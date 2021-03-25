Турция и Россия начали переговоры по поставкам Спутник V

Турция и Россия запустили переговорный процесс по поставкам вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V", сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Начались переговоры о поставках", - сказал Коджа на видеоконференции в четверг.

Он подчеркнул, что масштабное использование российской вакцины начнется после завершения клинических испытаний.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем.

Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время Эрдоган отмечал, что Турция также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.