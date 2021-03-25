В ЕС ждут от Турции позитивного вклада в решение кризиса на Южном Кавказе

Главы государств и правительств стран ЕС в четверг напомнили о стратегической заинтересованности Европейского союза в стабильной и безопасной среде в Восточном Средиземноморье и в развитии взаимовыгодных отношений с Турцией.
"Мы приветствуем недавнюю деэскалацию в Восточном Средиземноморье благодаря прекращению незаконных буровых работ, возобновление двусторонних переговоров между Грецией и Турцией и предстоящие переговоры по Кипрской проблеме под эгидой ООН", - говорится в документе, распространенном после совещания в четверг.
В нем отмечается, что при условии, если нынешняя деэскалация будет продолжаться и Турция продолжит действовать конструктивно, чтобы еще больше усилить положительную динамику, Евросоюз готов поэтапно расширять сотрудничество с Турцией по ряду направлений, представляющих интерес для обеих сторон. Соответствующее дальнейшее решение может быть принято на заседании Европейского совета в июне.
Главы государств и правительств также ожидают, что в соответствии с общими интересами Турция будет вносить позитивный вклад в решение региональных кризисов в Ливии, Сирии и на Южном Кавказе.
В документе перечисляются направления, по которым ЕС и Турция могли бы активизировать диалог: экономическое сотрудничество, здравоохранение, защита климата, борьба с терроризмом, региональные проблемы, контакты между людьми и мобильность.
"Мы призываем Турцию воздерживаться от новых провокаций или односторонних действий в нарушение международного права", - говорится в заключениях.
При этом Евросовет отметил, что в случае подобных действий он оставляет за собой право "использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты и возможности для защиты своих интересов и интересов его государств-членов, а также отстаивать региональную стабильность".
Европейские лидеры выразили признательность Турции за то, что она принимает около 4 млн сирийских беженцев и подтвердили свою готовность оказывать помощь беженцам и принимающим сообществам.
Они также подтвердили свою полную приверженность всеобъемлющему урегулированию Кипрской проблемы согласно соответствующим резолюциям Совбеза ООН и заявили об ожидании возобновления переговоров под эгидой ООН, в которых Евросоюз будет участвовать как наблюдатель.
В документе указано на проблемы с уважением прав человека, правового государства и норм демократии в Турции. "Диалог по таким вопросам остается неотъемлемой частью отношений между ЕС и Турцией", - подчеркивают в Брюсселе.
В Белоруссии за беспорядки осудили уже около 90 человек, дела еще более 150 человек направлены в суды
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Пашинян заявил, что Армения покупала у России истребители Су-30СМ без ракет
Пакет госпомощи на $1,9 трлн не усилит инфляцию в США в долгосрочной перспективе - Кларида
В Литве каждое второе заведение общепита и каждый третий отель на пороге банкротства
СП Газпрома и ЛУКОЙЛа в НАО будет переваливать нефть через Варандей
В Лондоне ждут представительную делегацию РФ на ноябрьскую конференцию ООН по климату - британский посол в Москве в интервью "Интерфаксу"
Лето 2020г в акватории Севморпути стало самым теплым за последние 70 лет, ледяной покров сократился до рекорда - Росгидромет
Таиланд с 1 апреля сокращает карантин для приезжающих до 10 дней
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding прокомментировал покупку компании Caucasus Online
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам