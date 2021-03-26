Президент США Джо Байден в виртуальном режиме принял участие в саммите Евросоюза, подтвердил готовность к развитию отношений с ЕС и сотрудничеству по внешнеполитическим проблемам, включая Китай и Россию, сообщил Белый дом.

"Президент подтвердил свою приверженность восстановлению отношений между Соединенными Штатами и Европейским союзом. Он заявил, что сильный ЕС отвечает интересам США, отметив наличие общих демократических ценностей и крупнейшее в мире торговое и инвестиционное партнерство", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Байден "также выразил желание работать вместе (с ЕС - ИФ) по внешнеполитическим вопросам, представляющим общий интерес, в том числе по Китаю и России".

Кроме того, он заявил о необходимости продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам, противостоянию общим вызовам, включая борьбу с COVID-19, изменение климата.

Он высказался за углубление экономических связей США и ЕС, подчеркнув, что "правила дорожного движения должны устанавливать демократии, а не автократии", - сообщил Белый дом.