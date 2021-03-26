Число заражений COVID-19 в мире превысило 125,4 млн, число жертв - 2,75 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 125 млн 431 тыс. 910, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 755 тыс. 210, выздоровели около 100 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 млн 79 тыс. 282 инфицированных COVID-19, зафиксировано 546 тыс. 807 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 млн 320 тыс. 169 заболевших, из них умерли 303 тыс. 462 человека, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 846 тыс. 652, число скончавшихся - 160 тыс. 949, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 355,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 684 человек, Бразилии - 1 тыс. 422, Индии - 116.