Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 26.03.2021 10:34

В Украине число инфицированных COVID-19 возросло до 18,1 тыс. новых случаев

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 18 тыс. 132 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших - 7 тыс. 138 человека, умерли 326 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"18 тыс. 132 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 марта 2021 года. В частности, заболели 923 детей и 435 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализированы 4 тыс. 826 человек; летальных случаев - 326; выздоровело - 7 138 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 25 марта сообщалось о 16 тыс. 669 новых случаях инфицирования COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 тыс. 174 новых случаях инфицирования COVID-19, 23 марта министр сообщил о 11 тыс. 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 тыс. 893 новых случаях коронавирусной инфекции, 21 марта сообщалось о 11 тыс. 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни, 19 марта было зафиксировано 15 тыс. 850 новых случаев инфицирования COVID-19, 18 марта было зафиксировано 15 тыс. 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 тыс. 833 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 млн 614 тыс. 707 человек, 31 тыс. 461 пациентов скончались, 1 млн 290 тыс. 158 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и Киеве (1164).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


На Украине медики зафиксировали почти 600 побочных реакций на вакцины от COVID-19 В Украине за сутки 9 012 новых случаев инфицирования COVID-19 В Украине более 13,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончались 243 человека В Украине выявлены свыше 3 тыс. новых случаев COVID-19 На Украине 7,7 тыс. новых заражений COVID-19, выздоровели почти 9,8 тыс. человек - Минздрав В Украине продолжает снижаться суточный прирост новых случаев COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]