В Украине число инфицированных COVID-19 возросло до 18,1 тыс. новых случаев

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 18 тыс. 132 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших - 7 тыс. 138 человека, умерли 326 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"18 тыс. 132 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 марта 2021 года. В частности, заболели 923 детей и 435 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализированы 4 тыс. 826 человек; летальных случаев - 326; выздоровело - 7 138 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 25 марта сообщалось о 16 тыс. 669 новых случаях инфицирования COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 тыс. 174 новых случаях инфицирования COVID-19, 23 марта министр сообщил о 11 тыс. 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 тыс. 893 новых случаях коронавирусной инфекции, 21 марта сообщалось о 11 тыс. 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни, 19 марта было зафиксировано 15 тыс. 850 новых случаев инфицирования COVID-19, 18 марта было зафиксировано 15 тыс. 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 тыс. 833 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 млн 614 тыс. 707 человек, 31 тыс. 461 пациентов скончались, 1 млн 290 тыс. 158 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и Киеве (1164).