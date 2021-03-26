В Германии за сутки выявили более 21,5 тыс. новых случаев коронавируса

В Германии за минувшие сутки зафиксировали около 21,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха, отслеживающего ситуация с COVID-19 в ФРГ.
Днем ранее этот показатель составил 22,6 тыс. Общее число случаев коронавируса за время пандемии в Германии превысило 2,73 млн.
За последние 24 часа от последствий COVID-19 скончалось 183 человека. Количество летальных исходов от коронавируса в ФРГ с начала вспышки COVID-19 достигло 75,6 тыс.
Между тем, ожидается, что позже в пятницу Институт Коха официально объявит о включении Франции в категорию стран с высоким уровнем опасности из-за коронавируса. Такой шаг может привести к ужесточению пограничного контроля и введению обязательного карантина при въезде в ФРГ из Франции, отмечают европейские СМИ.
Власти Германия объявили о возвращении режима изоляции на три недели из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Это вызвало возмущение у многих немцев, особенно решение закрыть все магазины на время пасхальных праздников. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила решение об ужесточении карантина именно на пасхальные праздники, немцев призывают просто провести их дома.
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