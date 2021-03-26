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Финансы 26.03.2021 11:20

Глава ФРБ Чикаго прогнозирует первое повышение ставки в 2024г

Федеральная резервная система (ФРС) США может удерживать базовую процентную ставку на близком к нулю уровне еще три года, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

"Я полагаю, что, возможно, мы поднимем процентную ставку не раньше 2024 года", - заявил Эванс в ходе онлайн-выступления в четверг.

Он добавил, что Федрезерв может действовать быстрее, если инфляция начнет устойчиво двигаться вверх.

Мнение Эванса, который в этом году входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), согласуется с позицией большинства других руководителей ФРС, которые ожидают первого повышения базовой ставки не раньше 2023 года.

По его словам, "инфляция станет настоящей проверкой того, пришло ли время для увеличения ставки или нет".

В ходе беседы с журналистами после выступления Эванс сказал, что его бы устроило сохранение инфляции на уровне 2% в течение года и что он бы не беспокоился, пока инфляция не приблизится к 3%, но даже в этом случае он бы только задумался.

"Это тот момент, когда мы действительно можем проявить терпение и полностью убедиться, что мы доведем инфляционные ожидания до такого уровня, что они смогут гораздо более устойчиво поддерживать 2%-ную инфляцию", - отметил он.

Многие участники рынка обеспокоены возможным ускорением темпов инфляции в США на фоне недавно принятого пакета фискальных стимулов, однако, по мнению Эванса, некоторый рост потребительских цен будет приветствоваться американским ЦБ.

"Слишком низкая инфляция - это нехорошо", - сказал Эванс.

Опубликованный по итогам мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) медианный прогноз предполагает, что базовая ставка останется в текущем диапазоне (0-0,25% годовых) до конца 2023 года. При этом все 18 руководителей ожидают сохранения ставки в 2021 году. Четверо полагают, что она может быть увеличена в следующем году, а подъема в 2023 году ждут уже семеро.

Однако некоторые аналитики полагают, что ускорение темпов роста потребительских цен и более быстрое восстановление экономики США могут заставить ФРС начать повышение процентных ставок раньше, чем планирует ее руководство.

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Тэги: США, ФРС, СТАВКА, МНЕНИЕ


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