"Северный поток 2" будет достроен в этом году - Зубков

Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено в этом году, заявил председатель совета директоров "Газпрома"Виктор Зубков.

"Конечно, в этом году он будет однозначно закончен", - сказал Зубков журналистам в Берлине в пятницу.

Он напомнил, что "достроить осталось совсем немного".