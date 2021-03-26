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ТЭК 26.03.2021 11:52

"Северный поток 2" будет достроен в этом году - Зубков

Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено в этом году, заявил председатель совета директоров "Газпрома"Виктор Зубков.

"Конечно, в этом году он будет однозначно закончен", - сказал Зубков журналистам в Берлине в пятницу.

Он напомнил, что "достроить осталось совсем немного".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, СЕВПОТОК2, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]