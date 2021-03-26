"Северный поток 2" будет достроен в этом году - Зубков

Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено в этом году, заявил председатель совета директоров "Газпрома"Виктор Зубков.
"Конечно, в этом году он будет однозначно закончен", - сказал Зубков журналистам в Берлине в пятницу.
Он напомнил, что "достроить осталось совсем немного".
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