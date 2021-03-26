Лондон дистанцируется от санкционной политики ЕС, будет руководствоваться собственными соображениями - британский посол в РФ

Великобритания после выхода из Евросоюза намерена руководствоваться собственными соображениями и законодательством в вопросе введения санкций, заявила в интервью "Интерфаксу" британский посол в Москве Дебора Броннерт.
"Мы руководствуемся нашими собственными соображениями и действуем в полном соответствии с нашим законодательством", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря о том, планирует ли Лондон вводить санкции в отношении крупных российских бизнесменов, от чего, в частности, отказался Евросоюз за неимением достаточных юридических оснований, Броннерт сказала: "Мы никогда не спекулируем на тему санкций до их объявления. Разумеется, я в курсе ситуации, о которой вы говорите, но мы будем принимать наши собственные решения. И все принятые наши решения будет хорошо обоснованы с точки зрения нашего законодательства".
Она подчеркнула, что британское законодательство в этой сфере носит глобальный характер и не направлено против конкретной страны, если речь не идет о санкциях в рамках ООН.
"Теперь наше законодательство в санкционной сфере полностью независимо от ЕС, а также других стран", - подчеркнула она.
Британский посол при этом сказала: "Есть примеры того, что мы делаем это, но в то же время у нас есть наше собственное пространство для действий тогда, когда мы считаем это обоснованным и правомочным. Мы продолжим поддерживать такое пространство при тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами".
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