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Здравоохранение 26.03.2021 12:20

В РФ более 9,1 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 405 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 167 случаев, умерли за сутки 405 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 167 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 176 (12,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

После небольшого снижения числа новых случаев коронавируса во вторник и в среду, вторые сутки подряд количество новых заражений вновь превышает 9 тыс. Эпидемиологи считают суточные колебания нормальными, отмечая, что в РФ идет процесс стабилизации ситуации.

За минувшие сутки было подтверждено 405 летальных исходов от коронавируса, из больниц по выздоровлению выписаны 10 тыс. 880 человек.

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 813 новых случаев COVID-19 и это наибольший показатель среди всех субъектов РФ, 55 человек скончались, 1 тыс. 551 пациент выздоровел.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской АО, Тыве и Чукотском АО - по два случая, в Ненецком АО - один случай.

С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн. 501 тыс. 859 случаев коронавирусной инфекции (+0,20% за минувшие сутки), 97 тыс. 017 умерших, 4 млн. 120 тыс. 161 пациент выписан из больниц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]