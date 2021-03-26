На санкции ЕС в отношении России будет дан соразмерный ответ - МИД РФ

Очередные недружественные шаги Евросоюза в отношении России не останутся без соразмерного ответа, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это бывает, не останутся без соразмерного ответа", - сказала она в пятницу на брифинге.
Захарова подчеркнула, что в Москве не были удивлены решением Брюсселя от 22 марта, когда Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима за нарушение прав человека "за пытки и репрессии против ЛГБТИ и политических оппонентов в Чечне".
"Евросоюз продолжает неправомерную политику односторонних санкций, она противоречит международному праву, о чем уже все знают, и такая линия ведёт к деструктивным тенденциям, к хаосу в международных делах. Она чревата усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений", - сказала Захарова, назвав подобную политику архаикой.
"Она неприемлема, она стоит вне закона, и мы выступаем категорически против политизации правочеловеческой проблематики, ЕС необходимо отказаться от претензий на лидерство и исключительность в вопросах защиты прав человека и не закрывать глаза на имеющиеся на территории стран-членов проблем в этой сфере", - подчеркнула официальный представитель МИД России
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