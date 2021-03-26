Британское правительство готово работать с Россией по решению глобальных вызовов - посол в РФ Броннерт

Правительство Великобритании готово работать с Россией, несмотря на серьезные разногласия по многим вопросам, заявила в интервью "Интерфаксу" посол Соединенного Королевства в Москве Дебора Броннерт.

"Я бы сказала, что, несмотря на действительно сложные политические обстоятельства и отношения, мы держим каналы связи открытыми. Мы работаем и продолжим работать с Россией по решению глобальных вопросов мира и безопасности, в частности и тех, которые относятся к ведению Совета Безопасности ООН. Это означает, что мы продолжаем работать с Россией по таким вопросам, как иранская ядерная программа, а также в областях, в которых наши видения отличаются, например, по Сирии", - сказала она.

При этом посол подчеркнула, что "мы видим в России наиболее острую угрозу Великобритании и европейской системе безопасности". "Этому есть ряд причин, которые, как мне кажется, хорошо известны. Наш премьер-министр в парламенте упоминал инцидент в Солсбери в 2018 году. Очевидно, что мы не хотим подобных отношений с Россией, но мы не можем вернуться к нормальным отношениям с Россией, пока Москва не прекратит подобные угрожающие действия в отношении Великобритании и ее союзников", - сказала Броннерт.

По ее словам, посольство Британии в РФ, а также другие организации "продолжают выстраивать сильные связи между народами Великобритании и России, между институтами, между бизнесом, чтобы продвигать и поощрять сотрудничество, будь то в сфере науки, образования, культуры, искусства, а также торговли в условиях санкций".