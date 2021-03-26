Посол США в РФ Салливан не намерен покидать Москву

Посол США в Москве Джон Салливан не планирует в ближайшее время покидать Россию.
"Я не планирую никаких путешествий. Ожидаю, что в течение ближайшего времени буду здесь", - сказал Салливан журналистами пятницу.
17 марта стало известно, что российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В Кремле их назвали "очень плохими высказываниями". "Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщила тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве у посла Антонова состоятся консультации во внешнеполитическом и других профильных ведомствах с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".
Антонов прибыл в Москву 21 марта.
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