Посол РФ в Ереване рассказал о возможных темах переговоров глав МИД Азербайджана, Армении и России в Москве

Вопрос возвращения из Азербайджана армянских военнопленных может стать предметом обсуждений на предстоящей в начале апреля встрече главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Армении и Азербайджана, считает посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Тема возвращения пленных и удерживаемых лиц - одно из приоритетных направлений работы, в том числе, руководства России и нашего миротворческого контингента. Не просто решается вопрос, но работа ведется", - сказал Копыркин журналистам в пятницу.

По его словам, на этом направлении достигаются определенные успехи. "Уверен, что и дальше будет делаться все, чтобы вопрос был решен и как можно быстрее. Нашу позицию вы знаете - логичный подход - это "всех на всех", но делается все возможное, и, думаю, на предстоящих контактах будет обсуждаться этот вопрос", - отмечает посол.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Лавров встретится 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ с главами МИД Азербайджана и Армении.

Ранее власти Азербайджана неоднократно заявляли, что у Баку нет армянских военнопленных. У Баку находятся только армянские военные, задержанные после 10 ноября 2020 года, которых Азербайджан считает террористами.