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Регион 26.03.2021 13:50

Россия надеется, что предстоящие выборы в Армении будут способствовать консолидации общества - посол РФ

Россия будет внимательно следить за намеченными на 20 июня внеочередными парламентскими выборами, заявил посол РФ Сергей Копыркин.

"Выборы - внутреннее дело Армении, и будем внимательно следить за тем, что будет происходить в этой сфере. Надеемся, что все эти процессы будут способствовать консолидации общества и решению проблем, которые стоят перед обществом", - сказал Копыркин журналистам в пятницу.

Он отметил, что Москва исходит их того, что интересам Армении и России отвечает все, что работает во благо укрепления союзнических отношений.

"Мы со своей стороны всячески этому способствуем, не вмешиваясь во внутренние дела страны", - отметил Копыркин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]