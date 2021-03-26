Россия надеется, что предстоящие выборы в Армении будут способствовать консолидации общества - посол РФ

Россия будет внимательно следить за намеченными на 20 июня внеочередными парламентскими выборами, заявил посол РФ Сергей Копыркин.
"Выборы - внутреннее дело Армении, и будем внимательно следить за тем, что будет происходить в этой сфере. Надеемся, что все эти процессы будут способствовать консолидации общества и решению проблем, которые стоят перед обществом", - сказал Копыркин журналистам в пятницу.
Он отметил, что Москва исходит их того, что интересам Армении и России отвечает все, что работает во благо укрепления союзнических отношений.
"Мы со своей стороны всячески этому способствуем, не вмешиваясь во внутренние дела страны", - отметил Копыркин.
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