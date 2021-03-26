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Здравоохранение 26.03.2021 14:06

В Белоруссии надеются создать собственную COVID-вакцину к осени

Первый образец белорусской вакцины может появиться к концу августа, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Конец августа - мы думаем о кандидатном варианте, конец года - мы думаем об опытно-промышленной партии, которую пустим на все контроли. Следующий год - это уже выход на промышленную масштабизацию", - рассказал министр. Его цитирует госагентство БелТА.

Как пояснил Пиневич, производство вакцины можно разбить на несколько этапов: сперва необходимо получить так называемую вакцину в пробирке, затем масштабировать ее до опытно-промышленной партии, и только после испытаний начнется промышленное производство.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получение собственной, белорусской вакцины от COVID-19 является делом чести руководства Минздрава и Национальной академии наук. "В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую - потому что опыт уже есть. (...) Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем. Мы не на голом месте это делаем ", - заявил Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Белоруссии Дмитрием Пиневичем.

Лукашенко отметил, что при необходимости китайская сторона готова поддержать и помочь Беларуси в этом вопросе.

Ранее Лукашенко сообщал, что Белоруссия может сделать собственную вакцину от коронавируса во второй половине этого года.

При этом он заявлял, что его "очень настораживает в последнее время "драка вакцин". "Несколько триллионов - рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить", - заявил он 19 марта в Гродно.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВАКЦИНА, РАЗРАБОТКА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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