В Москве не согласны с заявлениями Макрона о том, что РФ и Китай используют вакцинную проблематику в качестве инструмента влияния - Песков

Москва высоко ценит диалог с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, но абсолютно не согласна с его оценкой действий России и Китая на мировом рынке вакцин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия и Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - сказал Песков журналистам в пятницу.

При этом он отметил, что "мы высоко ценим доверительный диалог между Макроном и Путиным".

"И мы высоко ценим готовность и желание президента Макрона самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога", - отметил он.

По словам Пескова, президенты очень эффективно общаются друг с другом и не обходят самые острые углы.

"Существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться", - сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Россия является ответственным участником международного сообщества.

"Россия сейчас наращивает темпы производства (вакцин от коронавируса - ИФ), чтобы завершить вакцинацию своего населения и одновременно делает все возможное, чтобы уже в обозримой перспективе ответить на постоянно растущий международный спрос на её вакцину. Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики или никаких устремлений по использованию вакцины у России не было, нет и никогда не будет", - заявил Песков.

Ранее президент Франции заявил, что европейским странам необходимо иметь суверенитет в вопросе производства вакцин от COVID-19.

По мнению Макрона, слова которого приводит газета "Фигаро", "мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние".