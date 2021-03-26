В Москве не согласны с заявлениями Макрона о том, что РФ и Китай используют вакцинную проблематику в качестве инструмента влияния - Песков

Москва высоко ценит диалог с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, но абсолютно не согласна с его оценкой действий России и Китая на мировом рынке вакцин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти заявления господина Макрона относятся, наверное, к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия и Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - сказал Песков журналистам в пятницу.
При этом он отметил, что "мы высоко ценим доверительный диалог между Макроном и Путиным".
"И мы высоко ценим готовность и желание президента Макрона самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога", - отметил он.
По словам Пескова, президенты очень эффективно общаются друг с другом и не обходят самые острые углы.
"Существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться", - сказал пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что Россия является ответственным участником международного сообщества.
"Россия сейчас наращивает темпы производства (вакцин от коронавируса - ИФ), чтобы завершить вакцинацию своего населения и одновременно делает все возможное, чтобы уже в обозримой перспективе ответить на постоянно растущий международный спрос на её вакцину. Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики или никаких устремлений по использованию вакцины у России не было, нет и никогда не будет", - заявил Песков.
Ранее президент Франции заявил, что европейским странам необходимо иметь суверенитет в вопросе производства вакцин от COVID-19.
По мнению Макрона, слова которого приводит газета "Фигаро", "мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние".
Посол РФ в Ереване рассказал о возможных темах переговоров глав МИД Азербайджана, Армении и России в Москве
В Белоруссии за беспорядки осудили уже около 90 человек, дела еще более 150 человек направлены в суды
Алиев придает большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном
Судоходные компании начинают менять маршруты из-за пробки в Суэцком канале
Rystad Energy: блокада Суэцкого канала выгодна поставкам газа из РФ, Норвегии, США
В Белоруссии надеются создать собственную COVID-вакцину к осени
В РФ более 9,1 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 405 умерших - оперштаб
В Украине число инфицированных COVID-19 возросло до 18,1 тыс. новых случаев
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding прокомментировал покупку компании Caucasus Online
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам