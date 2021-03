Судоходные компании начинают менять маршруты из-за пробки в Суэцком канале

Транспортные компании начинают перенаправлять суда на альтернативные маршруты из-за севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given или задумываются об этом, сообщает газета The Guardian

В пятницу семь танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) уже поменяли маршрут из-за "пробки" в Суэцком канале, сообщила газета со ссылкой на компанию Kpler, анализирующую создавшуюся ситуацию. Трое из них двинулись длинной дорогой вокруг Африки, проходящей мимо мыса Доброй Надежды.

"Транзит через Суэцкий канал 16 судов для перевозки СПГ окажется под вопросом, если пробка продолжится до конца этой недели", - сказала аналитик компании Ребекка Чиа.

Международная судоходная компания Maersk в пятницу тоже сообщила, что "рассматривает все альтернативы" для своих девяти контейнеров, застрявших в очереди к Суэцкому каналу. Такие же соображения появились и у их конкурента Hapag Lloyd. Компания думает отправить свои суда в Европу длинным маршрутом через мыс Доброй Надежды.

В общей сложности по состоянию на пятницу в районе Суэцкого канала скопились более 200 судов.

Работы по освобождению контейнеровоза продолжаются, на месте работают буксиры и землеройное оборудование. Но к настоящему моменту судно все еще остается на мели.

Накануне администрация Суэцкого канала сообщила, что навигация будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели. Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник в 7:40 по местному времени (8:40 мск) вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря.

В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, утверждают в компании. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров. Он перевозит товары на сумму $9,6 млрд.