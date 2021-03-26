Разблокирование транспортных коммуникаций в регионе позволит решить проблему скопления грузов на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Вопрос не простой, возникающий достаточно регулярно", - сказал посол, отвечая на вопрос журналистов о возможностях решения проблемы скопления нескольких сотен грузовых автомобилей, переправляющих грузы из России в Армению и в обратном направлении.

"Думаю, что один из путей решения проблемы - работа, которая ведется в рамках трехсторонней группы по открытию коммуникаций. Она не простая, но с точки зрения решения вопросов, о которых вы говорите, имеет большое значение", - заявил Копыркин.

Ранее на этой неделе вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Армения и Азербайджан при посредничестве России обсуждают возможность восстановления всех транспортных коммуникаций, действовавших в период СССР.

"Обсуждения ведутся по восстановлению всех коммуникаций, действовавших в советские времена. Это и автодороги, и железные дороги", - сказал Григорян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте 24 марта.

По его словам, трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана провела ряд заседаний.

"Есть прогресс, но пока работы ведутся на экспертном уровне", - отметил Григорян.