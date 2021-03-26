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Регион 26.03.2021 15:10

Восстановление действовавших в период СССР транспортных коммуникаций решит проблему скопления машин на КПП "Верхний Ларс", считает посол РФ в Армении

Разблокирование транспортных коммуникаций в регионе позволит решить проблему скопления грузов на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Вопрос не простой, возникающий достаточно регулярно", - сказал посол, отвечая на вопрос журналистов о возможностях решения проблемы скопления нескольких сотен грузовых автомобилей, переправляющих грузы из России в Армению и в обратном направлении.

"Думаю, что один из путей решения проблемы - работа, которая ведется в рамках трехсторонней группы по открытию коммуникаций. Она не простая, но с точки зрения решения вопросов, о которых вы говорите, имеет большое значение", - заявил Копыркин.

Ранее на этой неделе вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Армения и Азербайджан при посредничестве России обсуждают возможность восстановления всех транспортных коммуникаций, действовавших в период СССР.

"Обсуждения ведутся по восстановлению всех коммуникаций, действовавших в советские времена. Это и автодороги, и железные дороги", - сказал Григорян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте 24 марта.

По его словам, трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана провела ряд заседаний.

"Есть прогресс, но пока работы ведутся на экспертном уровне", - отметил Григорян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, КПП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]