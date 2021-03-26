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СНГ 26.03.2021 16:10

В Кремле заявили о недопустимости насильственной демократизации мира

В Кремле воздержались от ответа на вопрос, какое из государств мира президент РФ Владимир Путин относит не к демократическим, подчеркнули недопустимость навязывания политического устройства другим странам.

"Каждая страна является такой, какой ее определяет ее народ. Навязывать какой-либо стране систему устройства, политическую систему - недопустимо. Это российское мировоззрение на международные дела", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "есть целая группа стран, которая считает это не только не недопустимым, а, наоборот, обязательным процессом - насильственной демократизацией мира". "При этом в этих странах не хотят видеть то, что они называют демократией, во всех странах это совершенно разные системы (...)", - заметил представитель Кремля.

На вопрос, есть ли какая-то страна, которую Путин считает недемократической, Песков ответил: "Столько выступлений и заявлений Путина на этот счет (...) Я не буду ничего называть".

Комментируя последнее заявление президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин являются сторонниками автократии, считая, что это будущий тренд, а демократия в новом мире не работает, Песков сказал: "Мы знаем, что Соединенные Штаты считают свою демократию единственно верной, и мы знаем, что Соединенные Штаты никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине, и в этом плане, действительно, мировоззрение и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентичны".

Он подчеркнул, что Россия и Китай выступают против такой демократизации.

"Ошибка заключается в том, что, если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке ее называют разными словами, в том числе автократией или еще как-то. Это не так. Каждая страна имеет ту демократию, которая и является системой, наиболее отвечающей национальным устоям, истории этой страны и нынешнему укладу", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Россия, заметил он, всегда с уважением относилась и будет относиться к такому укладу каждой из стран.

Накануне президент США Джо Байден на своей первой публичной пресс-конференции высказал мнение о том, что в современном мире идет битва между демократиями и автократиями. В связи с этим он упомянул Китай и Россию, в которой больше не говорят о коммунизме, там "речь идет об автократии".

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Тэги: РОССИЯ, СТРАНЫ, ДЕМОКРАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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