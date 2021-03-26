Байден пользовался специальными карточками с подсказками во время пресс-конференции, но все равно не избежал оплошностей - американские СМИ

Президент США Джо Байден использовал специальные карточки с подсказками по ключевым темам во время своей первой официальной пресс-конференции, сообщает в пятницу телеканал Fox News.
На фотографиях с мероприятия, в ходе которого Байден общался с журналистами в Белом доме, видно, что, помимо специально подготовленной информации по различным темам, у американского лидера также был список присутствующих сотрудников СМИ - с их фотографиями. Возле некоторых фотографий у Байдена от руки были отмечены цифры.
Телеканал отмечает, что в общей сложности на пресс-конференции присутствовали 25 журналистов. Часть из них смогли задать вопрос Байдену.
Одна из фотографий с пресс-конференции показывает, как Байден держит карточку с заголовком "Инфраструктура" с ключевыми статистическими данным и темами для обсуждения. Один из пунктов гласил: "Китай тратит в три раза больше на инфраструктуру, чем США".
При этом, в американских СМИ активно обсуждают прошедшую накануне первую пресс-конференцию Байдена и указывает на некоторые его оплошности. В прошлом американский лидер сам назвал себя "машиной оплошностей", говоря о том, сколько ошибок он допускает на публичных выступлениях.
Особое внимание журналистов на этот раз привлекла фраза 78-летнего Байдена о том, что он "пришел в сенат США 120 лет назад". Многие считают, что американский лидер просто пошутил, другие сочли это за очередную оплошность, поскольку во время пресс-конференции президент США не раз запинался и сбивался с мысли.
Кроме того, Байден заявил журналистам, что собирается переизбираться на второй срок в 2024 году. Это заявление вызвало широкий резонанс в западных СМИ, так как он пробыл на посту главы Белого дома всего лишь 65 дней, а уже думает о следующем сроке.
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