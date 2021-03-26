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Дальнее зарубежье 26.03.2021 17:10

Власти ФРГ заявили, что возможность использования "Спутника V" будет рассмотрена в случае допуска препарата на рынок ЕС

Германия по-прежнему рассматривает возможности использования вакцины "Спутник V" в случае ее допуска на рынок ЕС, сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Наша позиция остается неизменной... Допуск со стороны ЕМА (Европейского агентства по лекарственным средствам - ИФ) давал бы возможность использовать "Спутник V" в кампании вакцинации в ФРГ и это можно было бы обсуждать", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.

Такого допуска, выданного ЕМА, пока нет, отметил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]