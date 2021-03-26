Германия по-прежнему рассматривает возможности использования вакцины "Спутник V" в случае ее допуска на рынок ЕС, сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Наша позиция остается неизменной... Допуск со стороны ЕМА (Европейского агентства по лекарственным средствам - ИФ) давал бы возможность использовать "Спутник V" в кампании вакцинации в ФРГ и это можно было бы обсуждать", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.

Такого допуска, выданного ЕМА, пока нет, отметил он.