Германия по-прежнему рассматривает возможности использования вакцины "Спутник V" в случае ее допуска на рынок ЕС, сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Наша позиция остается неизменной... Допуск со стороны ЕМА (Европейского агентства по лекарственным средствам - ИФ) давал бы возможность использовать "Спутник V" в кампании вакцинации в ФРГ и это можно было бы обсуждать", - сказал он журналистам в Берлине в пятницу.
Такого допуска, выданного ЕМА, пока нет, отметил он.
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