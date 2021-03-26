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Здравоохранение 26.03.2021 17:29

Эрдоган надеется на завершение вакцинации от COVID-19 в Турции в мае-июне этого года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу выразил надежду на то, что вакцинация населения страны от коронавируса COVID-19 завершится в мае или июне этого года, сообщает агентство "Анадолу".

"Мы ждем из Китая 50 млн доз вакцины. Из Германии доставили 1,5 млн доз вакцины BioNTech. Продолжаются переговоры и с российской стороной. Как только вакцина прибудет и из России, ситуация в стране еще более улучшится", - приводит агентство слова президента Турции в его беседе с журналистами.

В Турции коронавирус выявили у 3,2 млн человек, скончались среди них 30,6 тыс. человек. Вакцинация в стране началась 14 января. На сегодняшний день более 8 млн человек получили по первой дозе вакцины против коронавируса, а вторую - более 5,4 млн человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВАКЦИНАЦИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]