Эрдоган надеется на завершение вакцинации от COVID-19 в Турции в мае-июне этого года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу выразил надежду на то, что вакцинация населения страны от коронавируса COVID-19 завершится в мае или июне этого года, сообщает агентство "Анадолу".
"Мы ждем из Китая 50 млн доз вакцины. Из Германии доставили 1,5 млн доз вакцины BioNTech. Продолжаются переговоры и с российской стороной. Как только вакцина прибудет и из России, ситуация в стране еще более улучшится", - приводит агентство слова президента Турции в его беседе с журналистами.
В Турции коронавирус выявили у 3,2 млн человек, скончались среди них 30,6 тыс. человек. Вакцинация в стране началась 14 января. На сегодняшний день более 8 млн человек получили по первой дозе вакцины против коронавируса, а вторую - более 5,4 млн человек.
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