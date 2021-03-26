Владелец застрявшего в Суэцком канале судна Ever Given хочет высвободить его к ночи субботы

Японская Shoei Kisen Kaisha, владелец севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, планирует высвободить судно к ночи субботы по местному времени.
"Мы делаем приоритетом высвобождение судна, чтобы разблокировать канал", - заявил топ-менеджер Shoei Kisen Kaisha в ходе пресс-конференции в Токио.
Тем временем европейские и международные компании готовятся к возможному увеличению расходов и росту проблем в цепях поставок в связи с инцидентом.
Импортеры ожидают задержек в цепях поставок, которые пострадали от перебоев, при этом некоторые рассматривают альтернативные маршруты, что может привести к задержкам на срок до двух недель, пишет газета The Wall Street Journal.
"Мы следим за ситуацией", - сказал представитель нидерландской пивоваренной компании Heineken NV, отметив, что поставки нескольких контейнеров с продукцией компании задерживаются.
Транспортные компании сообщили о более чем 300 простаивающих судах по обе стороны канала, связывающего Средиземное и Красное море. Владельцы контейнеровозов и операторы на протяжении нескольких дней ведут споры о том, следует ли поменять маршруты судов или дождаться высвобождения Ever Given.
Некоторые операторы уже начали перенаправлять танкеры и контейнеровозы на другие маршруты.
Так, контейнеровоз Ever Greet, владельцем которого является компания Nissen Kaiun KK, был перенаправлен из Суэцкого канала в сторону мыса Доброй Надежды, следует из данных MarineTraffic, отслеживающей ситуацию с морскими перевозками. Судно следовало из Малайзии в Роттердам.
"Оно должно было проходить через Суэцкий канал, теперь же оно идет через Кейптаун", - сообщил менеджер Nissen Kaiun KK.
Два других контейнеровоза, один из которых направлялся из Роттердама, а другой - из Великобритании, также сменили курс, сообщает MarineTraffic.
Европейские и азиатские компании, как ожидается, ощутят на себе наиболее существенные негативные последствия в связи с блокировкой Суэцкого канала, однако ситуация также может сказаться и на импортерах в США.
Блокировка Суэцкого канала "существенно сократит глобальные возможности в сфере контейнерных перевозок и приведет к тому, что американские импортеры столкнутся с новыми задержками своих товаров", - сказал главный исполнительный директор датской SeaIntelligence Consulting Ларс Йенсен.
Контейнеровоз Ever Given сел на мель во вторник утром после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.
Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.
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