КТК не планирует корректировать график отгрузки нефти в связи с блокировкой Суэцкого канала

Каспийский трубопроводный консорциум не планирует корректировать график отгрузки в связи блокировкой Суэцкого канала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Не планируем, все по графику", - сказал представитель КТК.

Как сообщалось, Контейнеровоз Ever Given (фрахтователь - тайваньская Evergreen) во вторник сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу. В четверг администрация сообщила, что навигация по каналу будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели.

По данным исследовательской компании Alphaliner, в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном морях к вечеру четверга скопилось 165 судов в ожидании открытия прохода.

При длительной блокировке канала судоходные линии могут начать перенаправлять суда в обход, через мыс Доброй Надежды, что увеличит время в пути на треть.

В четверг международное независимое ценовое агентство Argus сообщило, что остановка движения по Суэцкому каналу может оказать негативное влияние на поставки Смеси КТК, которая отгружается с терминала Южная Озереевка близ Новороссийска.

По данным агентства, на входе в Суэцкий канал стояли два танкера с этой нефтью, которая обычно поставляется в рамках долгосрочных контрактов: Nordic Cygnys с 137,7 тыс. т сорта и Sonangol Rangel (135,9 тыс. т). На подходе к каналу стояли еще два танкера: Violando с 139,1 тыс. т cмеси КТК на борту и Green Warrior с 88,5 тыс. т каспийского сорта.