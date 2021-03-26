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ТЭК 26.03.2021 19:41

КТК не планирует корректировать график отгрузки нефти в связи с блокировкой Суэцкого канала

Каспийский трубопроводный консорциум не планирует корректировать график отгрузки в связи блокировкой Суэцкого канала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Не планируем, все по графику", - сказал представитель КТК.

Как сообщалось, Контейнеровоз Ever Given (фрахтователь - тайваньская Evergreen) во вторник сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу. В четверг администрация сообщила, что навигация по каналу будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели.

По данным исследовательской компании Alphaliner, в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном морях к вечеру четверга скопилось 165 судов в ожидании открытия прохода.

При длительной блокировке канала судоходные линии могут начать перенаправлять суда в обход, через мыс Доброй Надежды, что увеличит время в пути на треть.

В четверг международное независимое ценовое агентство Argus сообщило, что остановка движения по Суэцкому каналу может оказать негативное влияние на поставки Смеси КТК, которая отгружается с терминала Южная Озереевка близ Новороссийска.

По данным агентства, на входе в Суэцкий канал стояли два танкера с этой нефтью, которая обычно поставляется в рамках долгосрочных контрактов: Nordic Cygnys с 137,7 тыс. т сорта и Sonangol Rangel (135,9 тыс. т). На подходе к каналу стояли еще два танкера: Violando с 139,1 тыс. т cмеси КТК на борту и Green Warrior с 88,5 тыс. т каспийского сорта.

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Тэги: РОССИЯ, КТК, НЕФТЬ, ОТГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]