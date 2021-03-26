Россия и Китай провели переговоры по созданию лунной станции

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обсудил с главой Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжань Кэцзянем порядок привлечения иностранных партнеров к проекту Международной лунной станции, сообщили в госкорпорации.

"Рогозин и Чжан Кэцзянь 26 марта в формате видеоконференции обсудили вопросы реализации проекта по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), включая порядок привлечения к нему международных партнеров, - говорится в сообщении.

Стороны отметили "положительную динамику российско-китайского взаимодействия в данной области", договорились "поддерживать постоянные контакты с целью оперативного согласования предстоящих шагов по созданию Международной лунной станции", добавили в "Роскосмосе".

17 марта глава "Роскосмоса" сообщил, что российский космический корабль для полетов на Луну может быть адаптирован к китайской космической ракете и наоборот. "Я не исключаю того, что, если будет политическая воля, то можно было бы адаптировать наш корабль к их ракете и наоборот, их корабль к нашей", - сказал Рогозин.

9 марта в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

12 февраля сообщалось, что правительство РФ приняло предложение "Роскосмоса" подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области создания международной научной лунной станции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

25 января сообщалось о выходе российской стороны из американского проекта Gateway. "По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе. "Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны", - сообщал Рогозин в Telegram.

Ранее представители "Роскосмоса" заявляли, что строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов.

19 октября 2020 года Рогозин в Twitter сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

В июле 2020 года Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США. "Китайцы сильно выросли за последние годы, мы с уважением относимся к их результатам, и в принципе для нас они достойный партнер", - отметил тогда глава "Роскосмоса".

В июне 2019 года Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Россия рассматривает возможность создания совместной российско-китайской лунной базы. Он отметил, что проект предусматривает развертывание на Луне системы мониторинга космического пространства для изучения дальнего космоса с перспективой выхода на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Кроме этого глава госкорпорации отметил, что Россия и Китай могли бы создать совместную систему операторов для коммерческого распространения результатов высокоточного дистанционного зондирования Земли.