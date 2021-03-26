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Дальнее зарубежье 26.03.2021 19:22

Spiegel сообщает об атаке хакеров на немецких парламентариев

Компьютеры семи депутатов бундестага и более 30 депутатов земельных парламентов подверглись атаке хакеров, сообщил в пятницу журнал Spiegel.

По информации издания, речь идет о группе хакеров под названием Ghostwriter, имеются подозрения, что за атакой стоят российские структуры.

"Службы безопасности подозревают, что за атакой стоит российская спецслужба ГРУ", - пишет журнал.

Согласно публикации, атака была произведена через фишинговые письма. Пока не известно, удалось ли атаковавшим похитить данные.

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Тэги: ФРГ, ПАРЛАМЕНТАРИИ, ХАКЕРЫ, АТАКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]