Spiegel сообщает об атаке хакеров на немецких парламентариев

Компьютеры семи депутатов бундестага и более 30 депутатов земельных парламентов подверглись атаке хакеров, сообщил в пятницу журнал Spiegel.
По информации издания, речь идет о группе хакеров под названием Ghostwriter, имеются подозрения, что за атакой стоят российские структуры.
"Службы безопасности подозревают, что за атакой стоит российская спецслужба ГРУ", - пишет журнал.
Согласно публикации, атака была произведена через фишинговые письма. Пока не известно, удалось ли атаковавшим похитить данные.
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