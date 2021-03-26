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Дальнее зарубежье 26.03.2021 18:40

Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие

Пакистан в пятницу провел успешное испытание баллистической ракеты малого радиуса действия Shaheen-1А, сообщили вооруженные силы страны.

По данным армии Пакистана, дальность действия ракеты с высокоточной системой наведения составляет 900 км.

Ракета длиной 12 метров способна нести боеголовку в ядерном и обычном оснащении. Масса боеголовки составляет одну тонну.

Целью летных испытаний была проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения, сообщила пресс-служба армии Пакистана.

С успешным испытанием разработчиков и военных поздравили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан.

В конце января Пакистан также испытал баллистическую ракету средней дальности Shaheen-III, способную нести ядерное оружие. По словам пакистанских экспертов, двухступенчатая 19-метровая твердотопливная ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны. Дальность Shaheen-III составляет 2750 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПАКИСТАН, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]