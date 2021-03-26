Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие

Пакистан в пятницу провел успешное испытание баллистической ракеты малого радиуса действия Shaheen-1А, сообщили вооруженные силы страны.
По данным армии Пакистана, дальность действия ракеты с высокоточной системой наведения составляет 900 км.
Ракета длиной 12 метров способна нести боеголовку в ядерном и обычном оснащении. Масса боеголовки составляет одну тонну.
Целью летных испытаний была проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения, сообщила пресс-служба армии Пакистана.
С успешным испытанием разработчиков и военных поздравили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан.
В конце января Пакистан также испытал баллистическую ракету средней дальности Shaheen-III, способную нести ядерное оружие. По словам пакистанских экспертов, двухступенчатая 19-метровая твердотопливная ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны. Дальность Shaheen-III составляет 2750 км.
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