Нефть дорожает почти на 4%, Brent - $64,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в пятницу ускорили рост на торгах в пятницу и прибавляют около 4%.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futuresв пятницу составляет $64,3 за баррель, что на $2,35 (3,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,88 за баррель, что на $2,32 (3,96%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на закрытие торгов в четверг Brent с начала недели подешевела примерно на 4%, WTI - на 5%. При этом на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее.

"Сегодня рынок снова растет, поскольку трейдеры, поменяв мнение, решили, что блокировка Суэцкого канала на самом деле становится более существенным фактором для нефтяных потоков и поставок, чем им казалось ранее", - пишет вице-президент по нефтяным рынкам Rystad Energy Паола Родригес Масиу.

"Нефтяной рынок на этой неделе вновь резко скачет от падения до роста, что является очевидным признаком неопределенности, которую создают блокировка в Суэцком канале и локдауны в Европе", - отмечает эксперт.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в некоторых европейских странах, включая Германию и Францию. "Ужесточение карантинных ограничений в Европе встревожило рынки, но случаи COVID-19 также резко растут в ключевых развивающихся странах, включая Индию и Бразилию, чье потребление нефти является важным фактором для поддержания цен", - отмечает рыночный аналитик Oanda Софи Гриффитс, которую цитирует MarketWatch.

По ее словам, "за короткий период прогноз глобального восстановления ухудшился, вызвав вопросы по поводу будущего спроса".

Индия в среду сообщила о 47,3 тыс. новых случаях заражения коронавирусом за сутки и 275 летальных исходах, что является максимальным суточным приростом в этом году, сообщает BBC.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снятие судна с мели может продлиться как минимум до следующей среды. Это повышает риски нарушения поставок нефти и других товаров.

В то же время, владелец судна - японская компания Shoei Kisen - собирается высвободить Ever Given к вечеру субботы по японскому времени.

Помимо этого, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на следующую неделю. Аналитики отмечают важность этого заседания в условиях неопределенности по поводу спроса на нефть в Европе, пишет S&P Global Platts. "Я считаю, что коалиция не смягчит квоты", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари.