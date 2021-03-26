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COVID-19, скорее всего, происходит из лаборатории в Ухани - американский эксперт

Источником происхождения коронавируса COVID-19, судя по всему, являлась лаборатория в китайском городе Ухань - вероятном первоначальном эпицентре пандемии, заявил телеканалу CNN экс-директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

"Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятный источник этого патогена в Ухани была лаборатория, откуда он вырвался", - сказал он.

"Нет чего-либо необычного в том, чтобы респираторный патоген, с которым работают в лаборатории, заражает сотрудников лаборатории", - отметил он.

Он поделился точкой зрения, что вирус начал распространяться еще в сентябре - октябре 2020 года. В то же время Редфилд подчеркнул, что речь идет лишь об его мнении, и что наука прольет свет на обстоятельства начала пандемии.

CNN в свою очередь указывает, что версия Редфилда противоречит ранее звучавшим на этот счет заявлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Так, ведущий исследователь миссии ВОЗ, работавшей в этом году в Ухани, Питер Бен Эмбарек отмечал, что версия с лабораторным происхождением COVID-19 является крайне маловероятной.

"Исследования предполагают, что гипотеза с лабораторией - очень сомнительна, чтобы объяснить внедрение вируса в человеческую популяцию", - отмечал он.

По его словам, два наиболее вероятных сценария начала пандемии - передача людям от начального источника вируса через посредника или торговля замороженными продуктами. Еще одна версия - прямая передача людям от носителя вируса.

Однако ВОЗ пока что не обнародовала доклад, составленный по итогам миссии в Ухань.

Версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа. В марте издание Politico опубликовало статью, в которой рассказало, что в американской администрации несколько лет получали от сотрудников предупреждения о потенциально опасной работе китайских лабораторий с летучими мышами, переносящими вирусы. Поначалу, как отмечает Politico, эти предупреждения власти США, в основном, игнорировали. Затем, когда началась пандемия, информация о лабораториях в Китае вызвала интерес у американских властей.

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Тэги: США, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ЛАБОРАТОРИЯ


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