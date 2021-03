Контейнеровоз в Суэцком канале пока не удается снять с мели, надежда на дополнительные буксиры

Очередная попытка снять с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given в пятницу вновь завершилась неудачно, говорится в сообщении технического оператора судна - компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).

Ожидается, что к 28 марта для участия в операции по снятию судна с мели прибудут два дополнительных буксира мощностью 220-240 тонн.

Для снижения уровня воды в пустом носовом отсеке планируется задействовать высокомощные насосы.

Также отмечается, что в четверг на место происшествия пришел специализированный землесос для проведения дноуглубительных работ.

Японская Shoei Kisen Kaisha, владелец контейнеровоза Ever Given, планирует высвободить судно к ночи субботы по местному времени. "Мы делаем приоритетом высвобождение судна, чтобы разблокировать канал", - заявил в пятницу топ-менеджер Shoei Kisen Kaisha в ходе пресс-конференции в Токио.

Как сообщалось, контейнеровоз Ever Given (фрахтователь - тайваньская Evergreen) во вторник сел на мель и заблокировал судоходство по Суэцкому каналу. В четверг администрация Суэцкого канала сообщила, что навигация по каналу будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.