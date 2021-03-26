Бывший первый министр Шотландии создаст партию сторонников независимости страны

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд заявил о намерении создать новую партию сторонников независимости этой части Великобритании, которая выдвинет своих кандидатов на предстоящих местных парламентских выборах.

"Партия будет развивать новые идеи о движении Шотландии вперед, отдавая приоритет экономическому восстановлению после пандемии и достижению независимости", - цитирует Салмонда Associated Press.

Он отметил, что целью партии будет стремление к созданию социально справедливой, экологичной и независимой страны.

В Шотландии скептически отнеслись к решению Лондона выйти из ЕС, и выражали желание остаться в составе этого союза. В то же время на референдуме о независимости, который состоялся в Шотландии в 2014 году, 55% жителей высказались за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.