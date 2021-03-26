Талибы призывают США в срок завершить вывод войск из Афганистана - заявление

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) предупредило о недопустимости пересмотра сроков вывода американских войск из Афганистана, сообщает в пятницу афганский телеканал Tolo News.

По его данным, в заявлении талибов говорится, что задержка вывода войск США из Афганистана будет рассматриваться как нарушение соглашения, достигнутого в Дохе в феврале 2020 года, и тогда ответственность за продолжающееся насилие будет возложена на тех, кто нарушает это соглашение.

В движении "Талибан" отметили, что соглашение является логичным способом достижения мира и завершения многолетней войны. При этом талибы предупредили, что в случае нарушения сделки участники движения продолжат бороться против США, чтобы "освободить страну".

Представитель талибов Мохаммад Наим заявил Tolo News, что у США нет причин оставаться в Афганистане дольше, чем до 1 мая, поскольку все тактические вопросы вывода войск предусмотрены сделкой между США и движением "Талибан".

Так талибы отреагировали на заявление Байдена о том, что завершить вывод контингента к 1 мая было бы затруднительным по "тактическим причинам". При этом он подчеркнул, что не собирается сохранить надолго американское военное присутствие в Афганистане. В частности, он отрицательно ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность сохранения американского контингента в Афганистане на 2022 год.

"Мы уйдем оттуда. Вопрос: когда мы уйдем оттуда", - уточнил президент.

Вашингтон заключил соглашение с движением "Талибан" 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности. Нынешней администрации США предстоит решить, реалистичен ли этот план.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана.

Позднее председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена изучает возможность заключения с движением "Талибан" договоренностей о продлении срока пребывания американских войск в Афганистане.