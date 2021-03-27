Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса, применять планируют в июле

Биомедицинский институт Бутантан в бразильском штате Сан-Паулу готов начать испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции ButanVac, начало применения которой запланировано на июль, сообщает в пятницу Bloomberg.
Губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа заявил, что испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов.
После успешных испытаний в мае запланировано начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата.
В институте Бутантан подчеркивают, что препарат будет использоваться в первую очередь внутри страны, а уже затем к нему будет открыт доступ для других государств.
Тем не менее, производители рассчитывают, что разработанная в Бразилия вакцина поможет побороть вирус в странах третьего мира.
"Пандемию можно взять под контроль в Северной Америке и Европе, но в Африке, Латинской Америке и бедных странах Азии она останется", - подчеркивает глава института Бутантан Димас Ковас.
"Необходимы вакцины для этих стран. Там необходимо бороться с эпидемией, чтобы добиться успеха на мировом уровне", - добавил он.
По словам Коваса, испытания препарата на животных прошли успешно. Он отметил, что разработанный препарат безопасен. Более того, он будет более дешевым по сравнению с существующими вакцинами.
Есть вероятность, что для успешной вакцинации против COVID-19 может быть достаточно всего одной дозы ButanVac.
Ранее бразильский институт Бутантан принял участие в разработке вакцины Coronavac совместно с китайской компанией Sinovac Biotech.
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