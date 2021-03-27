Украина до конца года будет жить в карантинных ограничениях - глава Минздрава

Карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца года, заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.
"До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях",- сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
Помимо этого, по словам министра, рост заболеваемости на Украине будет продолжаться еще две-три недели.
"Сейчас очень сложный период. Еще минимум две-три недели у нас может быть рост по разным регионам. По нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тыс. заболевших в сутки на протяжении двух-трех недель",- сказал Степанов.
Как сообщалось, на Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 18 тыс. 132 новых случаев заболевания коронавирусом.
"18 тыс. 132 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 марта 2021 года. В частности, заболели 923 детей и 435 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализированы 4 тыс. 826 человек; летальных случаев - 326; выздоровело - 7 138 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
Днем ранее, 25 марта сообщалось о 16 тыс. 669 новых случаях инфицирования COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 тыс. 174 случаях, 23 марта - о 11 тыс. 476 новых заболевших.
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