Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Президент США Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата, сообщает в пятницу агентство Associated press (AP) со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

AP уточняет, что речь идет о первых крупномасштабных переговорах на эту тематику в период администрации Байдена.