Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.03.2021 23:01

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Президент США Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата, сообщает в пятницу агентство Associated press (AP) со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

AP уточняет, что речь идет о первых крупномасштабных переговорах на эту тематику в период администрации Байдена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, КЛИМАТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


ЕС и США договорились координировать действия в отношении политики РФ - Боррель Блинкен считает, что от России исходят угрозы как военного, так и невоенного характера Страны НАТО прогнозируют сложные отношения с РФ и готовы ним - Блинкен Вопрос С-400 для Турции закрыт, но Анкара готова обсуждать с США тему закупок оборонных систем и вооружения - глава МИД США поддерживают подход НАТО к РФ, сочетающий сдерживание и взаимодействие - Блинкен Администрация Байдена своими санкциями запрещает поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции - Борисов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]