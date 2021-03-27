В Италии откроются начальные школы, ограничения из-за COVID-19 в столичной области Лацио ослабляют

Правительство Италии приняло решение об открытии начальных школ по всей стране, а также об отмене ряда ограничительных мер в Риме и его окрестностях, пишут в пятницу западные СМИ.

"Я могу подтвердить решение открыть школы до шестого класса", - сообщил на пресс-конференции председатель Совета министров Италии Марио Драги.

Ученики младших классов пойдут в школы по всей стране, даже в "красных зонах", где все еще соблюдаются строгие ограничительные меры.

Отмечается, что новые правила вступят в силу после католической Пасхи, которая в этом году приходится на 4 апреля.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в свою очередь объявил в пятницу, что в регионе Лацио, к которому относится и Рим, очные занятия могут быть возобновлены для учеников вплоть до восьмого класса. Со вторника область будет признана "оранжевой зоной".

Школы почти по всей Италии закрыли 15 марта, чтобы сдержать третью волну пандемии коронавируса.

В Италии с начала пандемии COVID-19 вирус подтвердился почти у 3,5 млн человек. Более 106 тыс. умерли от последствий заражения коронавирусом, 2,8 млн вылечились.