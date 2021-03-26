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СНГ 26.03.2021 23:09

Киев сообщает о четырех погибших украинских военных в Донбассе

Четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранения в результате минометного обстрела в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в пятницу, сообщил представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Обстрелы велись предположительно из миномётов 82-го калибра, сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

В настоящее время, по словам Арестовича, в украинской делегации собирается экстренное внутреннее совещание для обсуждения дальнейших действий по предотвращению эскалации вооружённых действий со стороны неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей и гибели украинских военных.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, 26 марта в Донбассе противник нарушил режим прекращения огня и осуществил прицельный обстрел позиций украинских военных из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в результате чего погибли четверо военнослужащих, двое получили ранения.

Раненым военным оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]