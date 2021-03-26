Киев сообщает о четырех погибших украинских военных в Донбассе

Четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранения в результате минометного обстрела в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в пятницу, сообщил представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Обстрелы велись предположительно из миномётов 82-го калибра, сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

В настоящее время, по словам Арестовича, в украинской делегации собирается экстренное внутреннее совещание для обсуждения дальнейших действий по предотвращению эскалации вооружённых действий со стороны неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей и гибели украинских военных.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, 26 марта в Донбассе противник нарушил режим прекращения огня и осуществил прицельный обстрел позиций украинских военных из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в результате чего погибли четверо военнослужащих, двое получили ранения.

Раненым военным оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.