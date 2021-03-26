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Здравоохранение 26.03.2021 23:35

Глава ВОЗ призвал жертвовать вакцины от COVID-19 бедным странам

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к странам, у которых есть вакцины против коронавируса COVID-19, с призывом жертвовать их для более бедных регионов.

"Я обращаюсь с призывом к странам, у которых есть вакцины, внесенные в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, пожертвовать как можно больше доз, чтобы помочь нам достичь цели", - сказал Гебрейесус в пятницу.

Он также обратился к производителям вакцин помочь обеспечить быструю транспортировку препаратов.

"Есть много стран, которые могут позволить себе пожертвовать дозы, не нарушая собственных планов вакцинации", - добавил глава ВОЗ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВОЗ, ВАКЦИНЫ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]