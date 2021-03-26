Президент Украины Владимир Зеленский поручил представителям Киева в Трехсторонний контактной группе инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить вопрос обострения ситуации в Донбассе на уровне советников лидеров стран "нормандского формата".
"В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами "Нормандской четверки", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале в пятницу.
Глава государства также сообщил, что по его поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств обострения ситуации на востоке Украины, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.
"К сожалению, с начала 2021 года мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз. И это не просто статистика. Это судьбы людей. И нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад", - написал президент.
По его словам, дальнейшее продвижение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины "невозможны под звуки выстрелов и взрывов", а "чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова, на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина".
Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.
Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 12 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 692 взрывов, 1 540 пролетевших неопределенных боеприпасов, 154 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 926 очередей и выстрелов).
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