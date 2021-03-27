Авиакомпании США повышают цены на билеты по мере роста спроса на внутренние рейсы

Цены на авиабилеты для 100 самых популярных направлений в США повысились на 7% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным онлайн-сервиса по поиску авиабилетов, брони отелей и поиску турпакетов Kayak.
Миллионы американцев отправляются в путешествия по мере того, как все больше людей прививаются от коронавируса. Президент США Джо Байден ранее в этом месяце заявил, что все совершеннолетние американцы смогут пройти вакцинацию к маю.
В связи с этим цены на авиабилеты и отели растут. Авиакомпании реже предлагают дешевые билеты и поднимают цены на внутренние рейсы.
Kayak сообщает, что после заявления Байдена количество поисковых запросов со стороны желающих отправиться в путешествие летом увеличивается на 27% каждую неделю.
По данным американской компании Harrell Associates, самые дешевые тарифы на внутренние рейсы, которые включают в себя рекламные предложения, по состоянию на 15 марта составляли $59,48. Этот показатель все еще на 26% ниже, чем на аналогичной неделе 2019 года, но за неделю вырос более чем на 6%. Средние тарифы составляли около $187, что почти на 5% выше, чем неделей ранее, и примерно на 9% выше, чем за аналогичный период в 2019 году.
Руководители авиакомпаний сообщили на организованной банком JP Morgan конференции в марте, что темпы бронирования билетов ускорились в марте. По данным американской торговой ассоциации Airlines for America, представляющей основные североамериканские авиакомпании, в этом квартале перевозчики в США могут в среднем терять $150 млн в день, однако руководство авиалиний United Airlines и Delta Air Lines ожидают, что рост продаж остановит потери текущей весной.
Заполняемость отелей в США по состоянию на 13 марта за месяц в среднем составила более 51%, что является самым высоким показателем более чем за год, по данным американской компании STR, занимающейся анализом гостиничных данных. В таких популярных местах для отдыха, как Майами, заполняемость составила почти 70%, а средняя стоимость номера достигла $228 за ночь, что является самой высокой ценой с февраля 2020 года.
Несмотря на улучшения, спрос все еще не приблизился к уровням, существовавшим до пандемии.
Согласно последним имеющимся данным министерства транспорта США, в третьем квартале 2020 года цены на внутренние рейсы в среднем составляли $244,79, что является самым низким показателем за более чем 25 лет без учета инфляции.
В тех условиях, когда большинство международных рейсов недоступны, внутренние рейсы стали предпочтительными для американцев. Авиакомпания Delta Air Lines открыла девять новых направлений и увеличила количество рейсов до таких направлений отдыха, как национальный парк Глейшер или горнолыжный курорт Джексон-Хоул.
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