Байден пока не обсуждал с РФ и КНР участие в саммите по климату

Президент США Джо Байден пока не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином вопрос об их возможном участии в предстоящем саммите по климату.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу.
Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей американских властей сообщило, что президент США Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата.
"Президент Джо Байден включил своих соперников президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в число лиц, приглашенных на первые крупные климатические переговоры при его администрации. Это мероприятие, как надеются США, определит формы, ускорит и углубит глобальные усилия по сокращению наносящих ущерб климату загрязнений ископаемым топливом, заявили Associated Press представители администрации", - передает агентство.
По информации AP, всего власти США направили примерно 40 приглашений. Переговоры запланированы на 22 - 23 апреля.
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