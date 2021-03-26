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Дальнее зарубежье 26.03.2021 23:53

Байден пока не обсуждал с РФ и КНР участие в саммите по климату

Президент США Джо Байден пока не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином вопрос об их возможном участии в предстоящем саммите по климату.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей американских властей сообщило, что президент США Джо Байден пригласил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата.

"Президент Джо Байден включил своих соперников президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в число лиц, приглашенных на первые крупные климатические переговоры при его администрации. Это мероприятие, как надеются США, определит формы, ускорит и углубит глобальные усилия по сокращению наносящих ущерб климату загрязнений ископаемым топливом, заявили Associated Press представители администрации", - передает агентство.

По информации AP, всего власти США направили примерно 40 приглашений. Переговоры запланированы на 22 - 23 апреля.

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Тэги: США, БАЙДЕН, РФ, КНР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]