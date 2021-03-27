Израиль планирует начать принимать туристов до конца лета

Израиль рассчитывает открыть страну для посещения туристов в ближайшие несколько месяцев, сообщил директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства в РФ Владимир Шкляр.
"Израиль планирует начать принимать иностранных туристов, в том числе россиян, летом. Возможно, это случится в июле-августе, но по крайней мере все этого очень хотят. Над этим работают", - сказал он на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в пятницу.
По данным Шкляра, в 2019 году Израиль посетило 319 тыс. туристов из Российской Федерации. При этом 96,8% россиян оценили свою поездку в Израиль как отличную и очень хорошую, 55% - посчитали соотношение цены-качество отличным или очень хорошим.
"2020 год тоже начался для нас очень успешно, из России за январь-февраль 2020 года туризм возрос порядка на 7%, но в марте все закончилось. И в 2020 году нашу страну успели посетить вместо планируемых 5 млн путешественников лишь 850 тыс., из которых 42 тыс. - это российские туристы", - отметил директор департамента.
Он уточнил, что с 21 марта в Израиле вступил четвертый этап мер по снятию карантинных ограничений, но пока страна не принимает иностранных туристов, за исключением некоторых определенных случаев.
"Израиль - один из лидеров по темпам вакцинации, полностью иммунизировано уже более 55% населения. И пандемия - коронавирус резко идет на спад, это показывает, что прививки работают. По состоянию на 25 марта только два населенных пункта Израиля находились в так называемой красной зоне", - сказал Шкляр.
При этом он уточнил, что в стране уже открыты все туристические достопримечательности.
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