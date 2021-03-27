Новый экологичный электробус с большей вместимостью поступит на испытания в Москву, сообщается на сайте мэра столицы.
"Скоро электробус особо большой вместимости придет в столицу, чтобы пройти тест-драйв на городских дорогах. Это позволит специалистам проверить работу всех систем электробуса-гармошки, а также адаптировать машину под московские маршруты", - говорится в сообщении.
В мэрии отмечают, что от предшественника электробус отличается экологичным отопителем, а также большей вместительностью: он может одновременно перевозить 135 пассажиров, что вдвое больше, чем в предыдущих моделях.
Серийное производство сочлененных электробусов "КАМАЗ" планирует начать с 2022 года.
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