Новый экологичный электробус с большей вместимостью поступит на испытания в Москву, сообщается на сайте мэра столицы.

"Скоро электробус особо большой вместимости придет в столицу, чтобы пройти тест-драйв на городских дорогах. Это позволит специалистам проверить работу всех систем электробуса-гармошки, а также адаптировать машину под московские маршруты", - говорится в сообщении.

В мэрии отмечают, что от предшественника электробус отличается экологичным отопителем, а также большей вместительностью: он может одновременно перевозить 135 пассажиров, что вдвое больше, чем в предыдущих моделях.

Серийное производство сочлененных электробусов "КАМАЗ" планирует начать с 2022 года.